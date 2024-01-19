〈財報〉巨災損失降低+投資回報提高 保險商Travelers獲利倍增

Travelers Cos (TRV-US) 周五 (19 日) 表示，由於承保力度加大、投資回報率提高以及巨災損失降低，第 4 季獲利增加一倍多。

該公司通常被視為保險業的領頭羊，因為它通常先於同業報告業績。在截至 12 月 31 日的當季，該公司核心收入從一年前的 8.1 億美元或每股 3.40 美元增至 16.3 億美元或每股 7.01 美元。

隨著聯準會暗示 2024 年可能降息，美股在去年底強勁反彈，標普 500 指數上漲約 24%，徘徊在歷史高點附近。

這種樂觀情緒蔓延到其他資產類別，並推動了整個投資組合的強勁收益。

總部位於紐約的 Travelers 表示，淨投資收入從一年前的 6.25 億美元躍增至 7.78 億美元。

執行長施尼策爾 (Alan Schnitzer) 表示：「我們也很高興全年核心收入達到 31 億美元，即使整個產業的巨災損失有所增加，而且我們的個人保險業務的經運環境雖然有所改善，但在這一年中仍然很困難。」

該公司的綜合比率為 85.8%，而去年同期為 94.5%。比率低於 100% 表示保險公司賺取的保費高於其支付的理賠金額。

當季淨承保保費增加了 13%。

該保險公司扣除再保險的巨災損失從一年前的 4.59 億美元降至 1.25 億美元。損失是由美國多個州的風和冰雹造成的。

再保險經紀商 Gallagher Re 預計，2023 年自然災害造成的全球保險損失將達到 1230 億美元，其中天氣和氣候事件造成的損失為 1160 億美元。