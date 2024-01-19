〈財報〉Fifth Third Bancorp預警2024年淨利息收入將降低

Fifth Third Bancorp (FITB-US) 上季獲利下降 30%，並警告由於貸款成長緩慢和存款成本上升給銀行獲利率帶來壓力，2024 年淨利息收入將下降。

聯準會去年的貨幣政策收緊令銀行受益，現在卻給銀行帶來壓力，因為高利率也導致貸款成長放緩，並迫使銀行支付更高的存款成本，以阻止客戶轉向更高收入的替代方案。

Fifth Third 表示，今年其淨利息收入 (NII) 可能比 2023 年的 58.5 億美元減少 2-4%，並預計總收入將下降 1% 至 2%。

其第 4 季 NII 較上年同期下降 10% 至 14.2 億美元，淨利從 6.99 億美元或每股 1.01 美元降至 4.92 億美元或每股 72 美分；主要是受到 2.24 億美元一次性補充存款保險金費用的影響。

花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等多家金融機構的淨利潤本季受到影響，因為它們向聯邦存款保險公司 (FDIC) 支付了大量費用來補充保險基金。

2023 年初兩家銀行倒閉後，銀行業監管機構的基金用於在銀行倒閉時為客戶存款提供保障，該基金已被抽走 160 億美元。

Fifth Third 2023 年總營收成長 4% 達 87.3 億美元。