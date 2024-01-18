〈財報〉提列一次性費用 淨利息收入下滑 Truist Financial Corp第4季虧損

Truist Financial Corp (TFC-US) 周四 (18 日) 公布第 4 季虧損，主受一系列與監管和重組活動相關的一次性費用以及淨利息收入下降的影響。

該金融機構承擔了 61 億美元的非現金商譽減損費用，但表示這不會影響流動性、普通股股息支付和資本比率。

Truist 還支付 5.07 億美元來補充監管機構的存款保險基金；該基金在 2023 年初兩家中型銀行倒閉後耗盡。並另外提列 1.83 億美元的重組相關費用。

截至 12 月 31 日的第 4 季，淨利息收入年減 10.7% 至 36 億美元。

直到最近，美國銀行業一直從聯準會控制通膨的升息中獲得巨大收益，因為貸款收入增加。但聯準會的鷹派立場也導致貸款成長乏力，並推高了銀行的存款成本。

Truist 的淨利差從一年前的 3.25% 縮減至 2.98%。

銀行不得不提高存款支出，以阻止客戶從帳戶中提取現金，以尋求存款戶因聯準會高利率而湧向蓬勃發展的貨幣市場基金。

Truist 本季普通股股東淨虧損 51.7 億美元，合每股 3.85 美元。一年前為獲利 16.1 億美元，合每股 1.20 美元。調整後每股攤薄獲利 81 美分，而去年同期為 1.30 美元。