蘋果Vision Pro初期需求不明確 低階版搶手 高階版乏人問津

蘋果 (AAPL-US) 新型混合實境耳機 Vision Pro 周五 (19 日) 起開始接受預訂，2 月 2 日預計出貨，然而，初期需求跡象卻仍不明顯。

果粉在一些社交媒體平台上興奮得討論，有人稱設定了一大早 5 點的鬧鐘，就為了趕緊起床去排隊預購。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 週五研究報告指出：「初步跡象顯示，Vision Pro 的需求強勁。」

Evercore 分析師稱，他們在太平洋時間早上 5 點登入蘋果商店 (首次發售時間)，最初可見 2 月 4 日到店取貨的報價，但短短數秒內，該日期已無法再選擇到店取貨，且最低價的 256GB 機型最早交貨時間延至 2 月 14 日。

一小時後 Evercore 再次連上蘋果商店查看，交貨時間範圍已延後至 3 月 1 日至 3 月 8 日間，表明初期需求相當強勁，但也有可能是因為蘋果在該設備發售第一年高度限制供應量。

媒體報導曾預估蘋果計劃今年生產 40 萬至 100 萬台。若以 100 萬台估計， Vision Pro 預計將為蘋果帶來 35 億美元的營收，且每股獲利 (EPS) 可提高約 0.05 美元。該分析師預計， Vision Pro 未來 5 年營收將逐步成長，預計可達 190 億美元，EPS 可提升 0.2 美元。

Daryanani 認為蘋果可能不確定 Vision Pro 的定位或核心用例，因此他們會將其交由用戶 / 開發人員來摸索。

Evercore 維持蘋果股票「跑贏大盤」的評級和每股 220 美元的目標價，並將該股列入其 TAP 名單。

然而，《巴隆周刊》專欄作家 Eric J. Savitz 的預購經驗卻截然不同。

他在預購起跑近 6 小時後連上 Apple.com，針對 256 GB 版本的 Vision Pro，預計出貨時間為 2 月 13 日至 2 月 16 日，沒有任何當地商店取貨選項。此點與 Daryanani 看到的情形一致，但 512 GB 版本 (售價 3699 美元) 和 1 TB 版本 (售價 3899 美元) 卻能在銷售首日 2 月 2 日發貨，且可選擇於 2 月 3 日到蘋果 Palo Alto 門市取貨，表明經過排隊早鳥預購潮後，這些版本的供應量依然充足。

Savitz 認為，據報載，若蘋果依照計畫在今年生產高達 100 萬台，將遠超越大多數華爾街分析師的預期，以預購情形來看，蘋果面臨的挑戰是降低 Vision Pro 的價格，以使其對廣大受眾更具吸引力。

他指出，倘若選擇最高端的 Vision Pro，且因用戶配戴眼鏡而必須加購 99 美元的光學插件，那麼含州稅和地方銷售稅後的實際售價將高達 4363 美元，大約 4 台 Macbook Airs 的價格、25 組 AirPod，160 片以上的 AirTag，或者 Apple TV + 訂閱 44 年的價格。