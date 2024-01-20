美去年成屋銷售創1995年以來新低 房價中位數寫歷史新高

根據美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 周五 (19 日) 公布數據，美國去年 12 月成屋銷售不如預期，去年全年成屋銷售總數 409 萬套，創 1995 年以來新低。

具體來看，美國去年 12 月成屋銷售年化總數報 378 萬戶，不及市場預期的 383 萬戶，去年 11 月前值為 382 萬戶。去年 12 月成屋銷售總數年化月增率下滑 1%，市場預期為成長 0.3%，去年 11 月前值為 0.8%。

截至去年 12 月底，有 100 萬戶待售房屋，為去年 3 月份以來的最低水準。以目前的銷售速度計算，需要 3.2 個月的時間消耗市場上的供應量，低於 5 個月的庫銷比，顯示市場供應緊張。

供應短缺繼續推動買家競價和房價上漲。去年 12 月份售出房屋的中位數為 38.26 萬美元，比 2022 年 12 月份上漲 4.4%。這是成屋價格連續第六個月較去年同期上漲。成屋價格在美國所有四個地區都出現上漲。去年全年，成屋銷售的中位數為 38.98 萬美元，創下歷史新高。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，最近一個月的成屋銷售似乎已經觸底，然後在新的一年裡料將走高。與兩個月前相比，抵押貸款利率大幅下降，預料未來幾個月市場上將出現更多庫存。

房地產市場的活動正在回升，本周的數據顯示，購屋抵押貸款的申請攀升至 7 月以來的最高水準。房屋建築商的情緒也有所改善，這應有助於增加新屋的庫存。

成屋銷售約占美國房地產市場銷售量的 90%，在過戶時計算。通常在過戶前的一兩個月，簽訂合約，因此去年 12 月份的銷售數據主要反映了去年 10、11 月的購買決定。新屋銷售數據以合約簽署時計算，數據將於下周公布。