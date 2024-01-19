Shein赴美上市計畫備受中國監管機構矚目 IPO之路可能崎嶇難行

去年年底，當快時尚巨擘 Shein 確定在美國進行首次公開募股 (IPO) 的計畫時，這家線上零售商希望自己不會受到中國監管機構的審查。雖然有少數理由支持 Shein 的赴美上市之路不會受到中國方面的影響，但根據中國監管新規，企業在中國境外上市前需要接受的審查，該公司的 IPO 可能崎嶇難行。

外媒報導指出，Shein 能不受中國監管機構影響上市之路的理由有：

一、雖然 Shein 在中國成立，但其並未在中國銷售過產品，且其總部已搬遷至新加坡。

二、即使 Shein 擁有大量個人用戶數據，但這些數據並未有中國消費者的資訊，此外這些龐大數據使其能與亞馬遜和 Inditex SA 的 Zara 競爭。

上述兩項理由理論上消除北京政府在 2021 年對滴滴出行赴美 IPO 所看的到安全風險，滴滴不顧中國監管機構的下場最終換來下市的結局。

即便如此，當 Shein 去年 11 月向中國證監會 (CSRC) 尋求澄清時，該監管機構的態度毫不含糊。根據新規定，Shein 仍需接受審查，新規定詳細說明企業在中國境外上市前需要接受的審查。

這項消息給這家估值 900 億美元的公司的 IPO 蒙上一層陰影，這可能是有史以來第五大消費公司的 IPO，許多投資人期望 Shein 能啟動停滯不前的亞洲 IPO 進程。

同時這也重新引發投資人的擔憂，即中國政府可能會在經濟低迷時期再次收緊資本管制，這對字節跳動 (ByteDance Ltd.) 等有 IPO 想法的中國公司產生不確定的影響。綜上所述，這凸顯中國跨國企業面臨的困難。

另一方面，除 Shein 之外，從字節跳動的 TikTok 到拚多多 (PDD-US) 的 Temu，許多公司都在努力與北京保持距離，希望避免捲入北京和西方政府之間的地緣政治交火，以及中國日益嚴格的審查，這可能會給任何海外 IPO 計畫帶來阻礙。但從 Shein 的經驗表明，中國監管機構的影響範圍很廣。

Albright Stonebridge Group 的中國網路空間與資料治理顧問 Tiffany Wong 說：「Shein 在中國有很多製造業、供應商和合作夥伴，所以即使他們說他們的總部在中國境外，他們的很多業務都在中國境內。」

值得注意的是，有知情人士透露中國國家網信辦目前正在調查 Shein 的資料處理和共享做法，這是該公司在紐約上市所需的監管許可的一部分。

法律專家表示，中國當局對 Shein 的審查可能需要數月時間才能完成，有可能導致 IPO 延遲。同時，美國立法者敦促美國證券交易委員會 (SEC) 暫停 IPO，直到該公司證實其供應鏈中沒有使用強迫勞動。

截稿前，中國網信辦和證監會、Shein 的發言人皆未回覆置評請求。

以史為鑑 滴滴出行事件再被重提

市場分析認為，雖然對 Shein 的審查看起來完全正常，但數據和市場監管機構的突然干預讓人想起中國企業歷史上最戲劇性的 IPO 打擊之一，當時對滴滴的調查最終迫使一家全國冠軍企業退出美國交易所，並將該公司的業務束縛在一種監管困境中，直到今天滴滴仍未完全擺脫這種困境。

總部位於北京的顧問公司 Trivium 的資深分析師 Tom Nunlist 說，儘管如此，審查不一定會破壞該公司的 IPO 計畫，它可能主要是程序性的。他還說，審查也沒有顯示 Shein 是被針對的對象，特別是考慮到近幾個月來，中國網信辦一直面臨放鬆跨境數據限制的壓力。

另一方面，在經濟放緩的背景下，中國目前正試圖吸引外國投資人，與滴滴遭到打壓時相比，當局可能會對 Shein 的 IPO 表現出更支持的立場，當時資料安全問題困擾著北京。

香港中文大學 (Chinese University of Hong Kong) 數據專家 You Chuanman 說：「與滴滴不同，Shein 是一家快時尚公司，它的數據不是超級敏感的。Shein 的數據主要是企業和供應鏈數據，因為它的業務目標是海外用戶，所以雖然他們被要求通過這種安全評估過程，但這只是新監管程序的一部分。」