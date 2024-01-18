ECB會議紀要：高利率將維持一段時間 經濟「硬著陸」擔憂緩解

歐洲央行 (ECB) 周四 (18 日) 公布去年 12 月貨幣政策會議紀要，內容顯示央行部分官員擔憂過早放鬆政策可能影響抗通膨努力，因此偏向於將高利率再維持一段時間。

去年 12 月份，ECB 如期連續第二次維持利率不變，將主要再融資利率、存款機制利率、邊際貸款利率維持在 4.5%，4% 以及 4.75% 的歷史高位，並明確表示不會進一步升息。

根據會議紀要，部分官員認為沒有任何自滿的餘地，現在還不是放鬆警惕的時候，需要繼續保持警惕和耐心，並在一段時間內維持限制性利率。

在這一消息發布之前，ECB 多位官員給市場激進預期「潑冷水」，ECB 央行總裁拉加德表示官員可能已經達成「在夏季降息」的共識，市場此前預估 ECB 在四月首次降息。

會議紀要還顯示，官員們普遍認為在會後溝通中不要迎合市場預期，這點很重要；有鑑於普遍存在的不確定性，應該在評論市場預期時保持一定的謙虛態度。

至於利率方面，ECB 認為高利率的很大一部分影響尚未顯示出來，對經濟活動的總體影響將在 2024 年初出現，而對通膨的大部分影響預料仍會在未來兩年內顯現。

目前來看，貨幣政策緊縮的影響越來越明顯，並且大致上按預期進行融資和信貸條件收緊，貸款放緩且整體需求疲軟，潛在通膨有所緩解。

從市場來看，近幾個月來市場定價的明顯波動導致金融狀況指數出現劇烈波動，標準金融條件指數表明，金融條件大幅放鬆，達到了去年年初的水平。此外，投機部位顯示歐元對美元未來會升值，這與歐元區經濟「軟著陸」的預期一致。

通膨方面，會議記錄指出，在過去兩年裡，所有潛在通膨指標都先上升，然後大幅下降。至於經濟成長方面，歐元區的宏觀經濟數據 (不包括通膨) 優於預期，緩解了人們對經濟「硬著陸」的擔憂。

不過也有部分官員認為，對近期成長預測整體上可能過於樂觀，應該考慮到預測工具顯示經濟活動持續放緩，並有可能出現技術性衰退。