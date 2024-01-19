日本CPI連續兩個月放緩 日本央行終結負利率預期再減弱

日本 12 月消費者通膨減速，符合市場預期，也給了日本央行在下周政策會議上維持按兵不動的理由。

日本內務省周五 (19 日) 公布，剔除新鮮食品的消費者物價指數 (CPI) 年增 2.3%，為連續第二個月降溫，這一結果與經濟學家的普遍預期相符。因電力和天然氣價格進一步下跌，以及加工食品上漲步伐放緩，對 CPI 造成壓力。

服務價格連續第二個月上漲 2.3%，這是 30 年來最快的漲幅，這不包括因銷售稅上調而扭曲的時期。

這些數據支持這樣一種觀點，即日本央行沒有迫切需求，在 1 月份的會議上匆忙結束負利率政策。許多經濟學家認為，央行最快可能在 4 月份開啟升息。

周五的數據是日本成本推動通膨壓力正在緩解的最新跡象，與日本央行的預測一致。此前的數據顯示，日本 12 月生產者價格指數 (PPI) 與上年同期持平，爲近 3 年來最低。同月，東京消費者價格漲幅降至一年多最低。

明治安田綜合研究所首席經濟學家 Yuichi Kodama 表示，成本推動型通膨有所緩解，但這是否會轉化為需求拉動型通膨尚無法確定。

NLI 研究所經濟研究主管 Taro Saito 認為，通膨持續放緩並不意味著日本央行的正常化不可行。他指出，通膨可能不會像日本央行預期的那麼強勁，但會穩定在 1% 到 2% 之間，日本央行可能會繼續預測通膨在 2% 左右，這樣他們就可以改變政策，4 月份可能會開始升息。

此前，接受調查經濟學家一致預測，日本央行將在 1 月 23 日結束的會議上維持負利率，因為當局仍在評估元旦地震襲擊日本西北海岸的影響。