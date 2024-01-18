澳洲12月就業意外下滑 市場加大降息押注

澳洲 12 月就業人數出乎意料地大幅下滑，結束了 4 個月的升勢，並導致澳元走低，因為交易員加大了對澳洲央行今年轉向寬鬆政策的押注。

澳洲政府周四 (18 日) 公布數據顯示，12 月減少了 65100 個工作職務，全職就業人數出現了自疫情高峰期以來的最大單月降幅。受求職人數急劇下降的影響，失業率維持在 3.9%。

數據公布後，掉期交易商預計澳洲央行 8 月降息的機率，由原本的 50% 升至 60%，澳元下挫 0.4%，澳洲股市跌幅縮減。

IG 駐雪梨市場分析師 Tony Sycamore 表示：「毫無疑問，勞動力市場正在降溫，並且在最近一系列疲軟的通脹數據之後，澳洲央行即將降息。」「定於 1 月 31 日發布的通膨數據，將決定澳洲央行 2024 年兩次降息 25 個基點的預期，是否會變成 3 次。」

儘管月度數據波動較大，但結果表明，在 2022 年 5 月以來升息 4.25 個百分點之後，勞動力市場可能出現期待已久的寬鬆。周四的報告和第四季通膨數據，將有助於澳洲央行在 2 月 5 日至 6 日的會議上做出政策決定。

澳洲央行上月將利率維持在 4.35% 的 12 年高點，同時堅持其緊縮傾向。

就業報告顯示，全職工作出現 2020 年 5 月以來最大跌幅，而兼職工作增加了 4 萬多個。

澳洲國民銀行 (National Australia Bank Ltd.) 駐雪梨貨幣策略師 Rodrigo Catril 表示，就業人數下降 106600 人對澳元沒有幫助，並支持了澳洲央行下半年降息的預期。 「澳元面臨延續近期跌勢的風險。」