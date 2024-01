長榮航大打聯名牌 限量Hello Kitty餐車開賣

長榮航 (2618-TW) 今 (18) 日宣布,航空迷和 Hello Kitty 迷引頸期盼的長榮航空 Hello Kitty 輕量化餐車開賣,為歡慶 Hello Kitty 50 週年紀念,與三麗鷗公司攜手合作,每台皆有量身打造的專屬編號,全球限量 120 台,每台售價 45999 元起,預料將再掀起航空迷一波搶購風潮。

長榮航表示,2021 年 10 月首度販售全新機上餐車,2022 年 1 月再推出於機上擺放免稅品以及服務用品的航空箱,皆造成航空迷搶購,2023 年 3 月首度與三麗鷗合作推出第一款 Hello Kitty 聯名款輕量化餐車,推出當天秒殺完售,後續詢問熱度不斷,可看出航空迷和 Hello Kitty 迷對長榮獨家 Logo 商品的熱愛。

此次長榮航空 Hello Kitty 50 週年紀念輕量化餐車以鋁合金製成,並融入 Hello Kitty50 週年限定的貼紙設計風格。

為滿足航空迷及 Hello Kitty 迷的收藏需求,長榮航空特別開放粉絲可購買指定序號的餐車,限量 12 台,每台售價 49999 元;隨機序號限量 108 台,每台售價 45999 元。

「長榮樂 e 購」除了專屬販售長榮航 Hello Kitty 50 週年紀念輕量化餐車,也推出許多與 Hello Kitty 專屬聯名商品,全力做出航空服務差異化。