鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-31 13:49

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就在美國近日鬆綁輝達 (NVDA-US) H20 晶片售華禁令後，中國當局周四 (31 日) 傳喚輝達代表，就其 H20 人工智慧晶片涉嫌存在安全風險一事進行調查。

H20晶片涉安全風險 中國網信辦約談輝達。(圖:shutterstock)

中國國家互聯網信息辦公室 31 日以「維護用戶網路安全、數據安全」為由約談輝達，要求其對在華銷售的 H20 算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明，並提交相關證明文件。

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據中國網信網指出，近日輝達算力晶片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼籲要求美出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能。美人工智慧領域專家透露，輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟。

為維護大陸用戶網路安全、數據安全，依據《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》有關規定，中國國家互聯網信息辦公室於 202531 日約談了輝達公司，要求輝達就對在華銷售的 H20 算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。

《路透》日前報導，由於中國市場對 H20 晶片需求強勁，輝達決定不再僅依賴現有庫存，向晶圓代工大廠台積電 (2230-TW)(TSM-US) 大追單約 30 萬顆 H20 晶片，相當於 H20 晶片去年總銷量三成。