獲利了結賣壓出籠 繼健鼎之後金像電市值也跌出千億元之列

大型 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 、金像電 (2368-TW) 因生產伺服器及 AI 伺服器板題材，而不斷獲法人加碼推升股價，但遭遇特定法人結帳賣壓出籠打壓股價後，金像電今 (18) 日也因股價不振，繼健鼎之後市值並跌出 PCB 產業上市公司市值千億元公司之外。

而目前其他三家 PCB 產業市值跨過千億元公司包括欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW) 及南電 (8046-TW)。

健鼎今天盤中股價下跌 2.7%，並跌破半年線，也拖累金像電的股價走勢偏弱，健鼎指出，目前訂單較明朗的產品應用別在記憶體模組板、汽車板及伺服器板，其中記憶體模組板己由 DDR4 延伸到 DDR5。至於消費性電子應用的訂單仍不振。

健鼎科技是蘋果供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，及越南新設廠案。

健鼎 2023 年前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年前三季稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。2023 年將再賺回一個股本以上。