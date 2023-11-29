台灣虎航開賣夏季班表 日韓多航點票價下殺不到2000元

國際廉價航空公司台灣虎航 (6757-TW) 今 (29) 日宣布 2024 夏季班表開賣，首波銷售明日上午登場，促銷航線包括日本和韓國多個熱門航點，單程票價殺到不到 2000 元內，預計將再掀起一波搶票潮。

台灣虎航表示，首波促銷航線包括桃園 - 首爾仁川、桃園 - 釜山單程未稅 1299 元起；桃園 - 濟州島單程未稅 1499 元起。

而日本促銷航線中，則有桃園 - 沖繩那霸單程未稅 1599 元起；桃園 - 岡山、桃園 - 茨城單程未稅 1699 元起；桃園 - 東京羽田、桃園 / 高雄 - 東京成田、桃園 - 小松、桃園 / 高雄 - 名古屋、桃園 / 高雄 - 福岡單程未稅 1799 元起；桃園 - 札幌 (新千歲) 單程未稅 2599 元起。

本次優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 10 月 26 日，涵蓋兒童節、清明節和端午節等假期。

另外，配合將於 2023 年 12 月 1 日至 4 日舉辦的 2023 高雄市旅行公會國際旅展，台灣虎航也同步推出線上旅展全線促銷，單程未稅 899 元。

目前台灣虎航直飛日本航點已由 16 個航點增至 20 個，深耕二三線城市，與其他航空公司做出差異化，台灣虎航表示，除了國人的出國旅遊商機，也將積極爭取二三線日客來台的客源。

此外，台灣虎航提到，為平衡航網，將延伸東北亞優勢到東南亞，預計布局香港來搭配澳門，拓展商務、轉機客源，並開拓移工，外配轉接市場。