【Joe’s華爾街脈動】Fed鷹派按兵不動，GDP數據存疑，全球市場受壓
Joe Lu
美元走強與美國潛在需求疲軟，加劇台股逆風及資金外流
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 30 日 美東時間
摘要
- 美國聯準會的鷹派政策立場加劇了投資者對潛在經濟活動可能放緩的擔憂，導致全球市場情緒惡化。
- 美國股市基準指數走弱。在一份具誤導性的 GDP 報告掩蓋了自 2022 年以來最疲弱的民間內需後，以科技股為主的指數呈現顯著的負向動能。
- 美國聯準會將未來利率決策與關稅相關的通膨明確掛鉤，此舉加深了政策不確定性，並助長了美元的顯著走強。
- 美國第二季 3% 的 GDP 成長反映了貿易扭曲。核心指標證實，貿易摩擦正積極減緩實體經濟的發展。
- 美元走強及已獲確認的美國需求放緩，直接對台灣市場構成壓力，導致大量外資流出。
鷹派的美國聯準會，加上美國國內經濟放緩的實質證據，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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