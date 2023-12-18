華航2023大豐收 連拿國際大獎、DJSI評選肯定

2023 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices,DJSI) 評選結果出爐，華航 (2610-TW) 連續 8 年入選新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司，名列全球航空產業第二高分；同時，華航近日陸續拿下 APEX 五星級、亞洲最佳設計和北亞最佳航空等國際大獎，不斷獲國際肯定。

DJSI 是全球最具公信力的企業永續績效評比指數，也是全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球公司 (S&PGlobal) 邀請全球超過 13,000 家企業參與，選拔出各產業績效前 10% 的企業，今年全球共有 61 家航空公司參與評選，而華航勇奪全球航空產業第二高分。

華航說明，今年率先國內業者，加入國際知名油商和區塊鏈平台建立的永續航空燃油計畫，首度引進企業採購 SAF(永續航空燃油) 合作模式，並提供可追蹤且可驗證的減碳報告，逐步推動客貨運航班添加 SAF，邁向 2050 年淨零碳排目標。

同時，華航將永續示範航班的精神，進而拓展到日常的環保作業，機上試行廢棄物分類回收至逐步擴至所有長程航線。

圖：華航提供。

而今年華航獲獎連連，包括連續 8 年榮獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，並獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，近期華航又在美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》「第 20 屆年度讀者大調查」中，蟬聯北亞最佳航空。

華航說明，《APEX》2024 年五星級最高榮譽依照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和 Wi-Fi 等 5 項標準，由旅客票選評比，其中，華航獲大中華區最佳 Wi-Fi 獎肯定（BestWi-Fi），目前 777、A350、A321neo 等新世代機隊皆配備機上 Wi-Fi 無線網路。

此外，華航再度獲知名國際航空設計評鑑 TheDesignAir 評選為亞洲最佳設計航空公司，並名列全球第四最佳設計航空公司。

華航指出，最新機種 A321neo 擔綱區域線主力客機，以東方美學為主軸，融合在地人文底蘊，串聯自然山水、城市文化，其中，豪華商務艙設計沉靜典雅的內斂色調，營造沉穩的林間氣息，經濟艙選用明亮色系帶來如城市般的活潑氛圍，並提升螢幕至 13.3 吋的大螢幕觀賞效果，未來將持續優化各項服務，提供旅客最優質的搭機體驗。