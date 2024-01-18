加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/1/17）

野村腳勤觀點：

半導體及零組件的需求強勁

龍頭科技大廠接下來在一月下旬將陸續召開法說，隨著庫存調整周期逐漸結束，加上 2023 上半年基期低的情況下，預期大部分的廠商在 2024 上半年可望看到強勁的獲利成長，而 2H24-2025 年則在新應用的帶動下，有機會帶動大盤再度上攻。近期 CSP 業者紛紛推出自家 ASIC，就是來自於邊緣 AI 的應用增加，手機與 PC 也開始加入 AI 的功能，不僅可滿足供不應求的晶片需求，預期可看到新一波半導體及零組件的需求。另外受益於產品升級帶來獲利率跳升，相關族群如 AI Server/device、HPC、ASIC/IP、IC 設計、散熱、折疊手機元件、CCL/PCB 等類股，大趨勢上仍以 AI、低軌道衛星、折疊手機成長較為明確的題材為主，建議可逢拉回時布局。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息近尾聲：聯準會點陣圖顯示 2024 降息 3 碼，升息循環來到尾聲已成為市場共識

(二) 電子業展望轉佳：重量級科技公司將陸續召開法說，在低基期的情況下，2024 年將重啟成長動能

(三)AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 降息過於樂觀：市場幾乎反映 3 月降息預期，但時間點與幅度仍不確定，若未降息恐有失望賣壓

(二) 地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

(三) 通膨隱憂：紅海危機擴大，航價攀升以及供應鏈混亂的問題，通膨隱憂再起

金髮女孩多頭格局再現

一月份的行情受到總統大選、地緣政治利空、及獲利了結的賣壓拖累下，主要權值股大多呈現回檔格局，不過展望 2024 年雖然存有外在變數，但仍不乏好消息。紅海戰事基本上未對石油供應產生實質性影響，我們研判尚不至於導致通膨死灰復燃，若美國通膨持續降溫，且就業景況持續轉佳，正屬於俗稱金髮女孩的經濟，估計美聯準會最遲將在第二季啟動降息循環，對於股債市而言都是多頭格局。而台灣總統大選後執政黨贏得選舉，對於新政策的推動上將能夠確保延續性，預期 AI、半導體以及綠能等三大產業，仍會是下屆政府持續發展的重點，尤其是台灣身為全球重要 AI 供應鏈，包括散熱、面板、高速傳輸等技術都是供應鏈中的關鍵，相關產業將持續受惠 AI 順風車。大選過後到降息前整體行情應有利多頭發展，建議投資人可逢低擇優布局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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