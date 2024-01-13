傳Shein向中國證監會提交在美上市文件 盼當局批准

路透周五 (12 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國時尚跨境電商 Shein 正在尋求北京方面對其赴美上市的批准，這一決定可能會推遲其上市計畫，儘管該公司努力與中國保持距離。

據悉，這家總部位於新加坡的公司在去年 5 月份的融資中估值為 660 億美元，Shein 於去年 11 月向中國監管機構提交申請，以遵守針對本土公司的新上市規定。

消息人士表示，在美國大選年，Shein 的上市計畫不僅可能面臨美國監管機構比預期更為嚴格的審查，還必須經過眾多中國監管機構的漫長審批程序。

此外，Shein 還向中國證券監督管理委員會 (CSRC) 提交在美國上市的申請，使其符合北京針對中國公司在海外上市的新上市規定。

據了解，在 150 多個國家銷售平價時裝的 Shein 於去年 11 月秘密提交在美國上市的申請，並可能在 2024 年發行新股，這可能是在紐約上市的最有價值的中國公司之一。

截稿前，Shein 並未立即回覆置評請求，中國證監會也沒有回覆。

報導指出，向中國證監會提交的文件讓人質疑 Shein 多年來與中國保持距離並將自己定位為一家全球性公司的努力，其中包括在 2021 年底該公司將總部從中國南京遷至新加坡。另外，Shein 的創始人兼執行長許仰天 (Chris Xu) 也成為了新加坡的永久居民。

去年 3 月生效的中國上市規則規定，希望在海外市場上市的本土企業，需要向中國證監會提交備案，並獲得國內監管機構的批准才能繼續進行。

知情人士透露，由於 Shein 的運營和業務在很大程度上依賴於中國的供應鏈和制造商，證監會預估其將受到新規定的約束。