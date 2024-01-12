通膨數據公布前情緒謹慎 美上周股票基金流出資金增加

根據路透周五 (12 日) 報導，在截至 1 月 10 日之前的一周，美國投資人削減股票基金的部位並轉向更安全的貨幣市場基金，在美國通膨報告和主要銀行上季業績出爐前保持謹慎。

美國投資人在該周淨賣出價值 115.5 億美元的美國股票基金，為 2023 年 6 月 21 日以來單周規模最大，同時買入價值約 46 億美元的貨幣市場基金。

具體來看，美國大盤股基金出現大量撤資，規模約 88.2 億美元，為 2023 年 3 月以來最大；美國投資人還賣出約 13.8 億美元、8.28 億美元、3.06 億美元的中型、小型和多盤基金。

不過投資人向美國產業股票基金買入約 6.82 億美元，他們分別購買 5.68 億美元、4.96 億美元和 3.13 億美元的原物料、醫療保健和金融部門基金，但從非必需消費品中淨撤出 5.43 億美元。

另一方面，美國債券基金吸引約 49 億美元資金，連續第三周出現淨買盤。美國一般應稅固定收益基金吸引 52.3 億美元的巨額資金，這至少是 2020 年 4 月以來新高。

美國短期 / 中期投資及基金和高受益基金也分別獲得 8.69 億美元和 4.91 億美元資金，但短期 / 中期政府基金和公債基金的資金流出額為 27.9 億美元。