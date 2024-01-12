投資人評估通膨數據 美債殖利率小升

美國最新通膨數據升幅超出預期，公債殖利率周五 (12 日) 小幅走高，促使投資人重新評估利率是否會最早在 3 月調降。

美東時間清晨 5:18，10 年期公債殖利率上升 0.5 個基點至 3.98%。本周大部分時間都在 4% 左右徘徊。2 年期公債殖利率上漲 0.6 個基點至 4.266%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

最普遍認知的通膨指標消費者物價指數 (CPI) 12 月上漲 0.3%。經濟學家之前預計該數字為 0.2%，因一般認為通膨壓力有所緩解。

《道瓊》調查的經濟學家表示，CPI 較上年同月上漲 3.4%，略高於 3.2% 的預期。

同時，核心 CPI 大致符合預期。該指標不包括波動較大的食品和能源價格，本月上漲 0.3%，與去年同期相比上漲 3.9%。相比之下，該數字的預測值分別為 0.3% 和 3.8%。

F/m Investments 投資長莫里斯 (Alex Morris) 表示：「我認為關鍵是通貨緊縮開始放緩。」「這的確表明，從現在開始取得漸進進展將變得更加困難。」

許多投資人希望聯準會今年降息幅度會超過預期，最快在 3 月首次降息，但最新數據對此提出質疑。根據 CME FedWatch 工具，市場上次定價當時首次降息的可能性約為 68%。

在 CPI 數據公布後，周五將公布 12 月生產者物價指數 (PPI)，該指數追蹤批發層面的通膨情況。