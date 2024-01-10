投資人評估利率展望 10年期美債殖利率跌落4%

美國國債殖利率周三 (10 日) 下跌，投資者考慮通膨前景以及這將如何影響利率和整體經濟。

美東時間凌晨 4:52，10 年期美國公債殖利率在本周初一直徘徊在 4% 左右之後，下跌 2.8 個基點至 3.989%。2 年期公債殖利率下跌 3.6 個基點至 4.337%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人準備等待周四 (11 日) 和周五 (12 日) 發布的通膨數據，這些數據可能會為聯準會的利率政策計劃提供資訊。

12 月消費者物價指數 (CPI) 將於周四公佈，而追蹤批發物價的生產者物價指數 (PPI) 將於周五公布。

投資人希望這些數據能反映出通膨壓力正在緩解，因為這可能表示升息正在生效，利率可能很快就會調降，或至少不會進一步走高。

聯準會本月稍早發布的會議紀錄顯示，政策制訂者認為今年可能會降息，但貨幣政策仍有重大不確定性。會議紀錄顯示，有些官員也不排除根據經濟發展進一步升息的可能性。

聯準會尚未提供何時降息的時間表，不過許多投資人預期首次降息最快可能在 3 月出現，屆時聯準會將舉行今年第二次會議。市場普遍預計，聯準會定於 1 月 30 日至 31 日舉行的會議將連續第 4 次維持利率不變。