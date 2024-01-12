00687B連13日登美債ETF成交王 經理人：逢低加碼機會來了

美國 10 年公債殖利率近來重返 4% 關卡，債券價格也小幅回檔，但今年啟動降息仍為市場共識，投資人伺機布局美國公債 ETF，其中，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 天天爆大量，已連續 13 個交易日 (2023/12/21-2024/1/9) 登頂原型美債 ETF 成交王，平均成交量高達 5.1 萬張。

根據 12 月美銀經理人調查，62% 受訪經理人認為未來一年債券殖利率會趨於下降、價格將彈升，該比率創下 2003 年以來的新高，表示多數經理人看好未來債市表現。

2024 年開盤至今，市場對降息的樂觀情緒反轉，10 年期美債殖利率持續攀升，隨著小非農、非農就業數據公布，殖利率自 3.79% 回升至 4% 以上。美國 12 月小非農 ADP 月增 16.4 萬，非農就業新增 21.6 萬，雙雙優於市場預期，同期間失業率為 3.7%。

整體看來，勞動市場成長仍穩健，市場進一步調整降息預期，根據 1/9 FedWatch 資訊，3 月降息的機率下滑至 59.1%。整體而言，今年啟動降息趨勢不變，最新利率點陣圖顯示，全年降息幅度有望達 3 碼。

國泰 20 年美債 ETF 基金經理人江宇騰表示，近期債券價格回檔，可視為逢低承接美債 ETF，降低持有成本的機會，不僅在降息啟動前能安穩領息，由於基金存續期間長，未來亦有資本利得空間可期待。歷史數據顯示，於聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達 20%。

不少積極型的投資人更將目光轉向國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)，由於近期買氣旺，基金日前申請第一次追募獲金管會及央行核可，新台幣 200 億元額度已開放申購。槓桿型 ETF 優勢在於快速取得曝險、放大收益，加上運用期貨做保證金交易，承擔匯率風險較原型債券商品更小，但國泰投信也提醒，槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。