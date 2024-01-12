法人：美科技股2024領軍喊衝 半導體ETF股價想像空間大

2024 年美國 CES 展開跑，各家廠商對 AI 熱潮持續升溫，輝達周四股價續創歷史新高，法人認為，AI 半導體趨勢強，帶領美國科技七雄股價今年占上風機率大，預料大型科技股將有大多頭行情，有利於台灣半導體供應鏈營收跟著成長，建議投資人年初可透過布局半導體 ETF，搭上這波半導體復甦周期熱潮。

儘管美國通膨數據高於預期，潑了市場對於聯準會最快 3 月降息預期的冷水，美股主要指數近乎持平，但輝達 (NVDA-US) 強勢收漲 0.87% 至每股 548.22 美元，連續第四天改寫史上新高，而微軟 (MSFT-US) 盤中短暫超越蘋果成為全球最有價值的公司，周四收漲 0.49% 至每股 384.63 美元。台股股王世芯 - KY(3661-TW) 11 日股價創高，今 (12) 日受大盤賣壓影響，股價下挫逾 1%。

對小資存股族來說，若想掌握美國輝達等科技龍頭股票，新光投信量化投資部協理袁永騰表示，不必直接透過複委託投資美股，台灣半導體 ETF 中，有不少成分股是輝達相關概念股，其中台積電通吃輝達 AI 訂單，成為大贏家，甫公布去年營收 2.16 兆元，符合財測預期；世芯 - KY 去年 12 月營收創歷史新高，其他 IP 股如力旺、創意、智原也比價跟進。

袁永騰表示，半導體占台股市值比重約 4 成，2024 開年以來，半導體 ETF 隨台股行情拉回，反而提供更多進場機會，加上元月將配息的半導體 ETF 中，包括新光臺灣半導體 30(00904-TW) 等，預估配息金額達 0.36 元，年化配息率逾 9%。

袁永騰強調，目前台股 ETF 宣告配息金額屬期前預估數，加上部分半導體 ETF 無收益平準金設計，實際配息金額仍得視規模變化情形而定，但可預期的是，目前半導體 ETF 股價雖漲多拉回，但今年 1 月進場的投資人將享有高配息優勢，趁股價回檔進場佈局，反而有助於拉高配息率，順勢把握住未來半導體 ETF 息利雙贏機會。

小資族若想掌握 2024 年全球半導體復甦行情，袁永騰建議，目前台股重量級半導體股多屬千金股、高價股，雖然可以透過零股申購，但不如直接布局半導體 ETF，以 00904 來說，成分股擁有台積電、聯發科等重量級權值股、加上 AI 晶片股，股王世芯也在成分股前五大持股中，可以直接受惠於輝達、世芯所帶動的 AI 晶片與自研晶片風潮，享有半導體、IC、IP 等 AI 新商機，2024 股價成長想像空間大增。