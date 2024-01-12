00919配息發放日36.3萬受益人樂開懷 平均每人5623元入帳

群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 今 (12) 日為第三次配息發放日，讓 36.3 萬名受益人樂開懷，一早就發現了戶頭有配息收入進帳，若以 00919 除息前受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到 5623 元，相當於每月多了 1874 元息收。

市場法人表示，00919 前兩次配出 0.54 元高息，就在市場期待是否能繼續配出高水準之際，第三次竟配出超乎預期的 0.55 元，讓廣大的受益人開心不已，同時也建議投資人可將領到的息再投入，累積存股張數，以每個月投資一張 00919 試算，一年 12 張，平均每月現金留有 2200 元，若持續投入到第 4 年，每月就可多領 1 萬元的息收。

00919 於去年 12 月 18 日除息，當時共有 36.3 萬名受益人搶搭除息行情，00919 持續受到投資人青睞，規模及受益人數不斷攀升，截至 2024 年 1 月 5 日，00919 已衝上 44 萬 9653 人，再創新高。

據了解，00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點，分別為精準高息及精準領息。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用預測未來或是參考過去所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。

進一步觀察，目前 00919 的可分配投資收益為 2.23 元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息 (3、6、9、12 月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股 ETF 如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

00919 選股邏輯致力為投資人精選「真高息」，也就是說，每年在企業宣告當年股利後，5 月底即依宣告股利率選股，讓 00919 得以在除權息旺季時領到豐沛股利，未來配息政策將積極求「穩」，規劃將當年度入袋的股利，在後續四季平均分配高息給投資人。