金管會上半年啟動ETF專案金檢 至少10幾家業者納入

2023 年台股 ETF 資產規模、受益人數大幅成長，高息熱潮持續到今年元月，金管會檢查局副局長張子敏今 (11) 日表示，將對 ETF 進行專案金檢，時間為上半年，會依據分析資料評估進一步篩選名單，至少 10 幾家業者納入金融檢查，同時，一般金檢的部分也會持續進行；張子敏強調，若檢查結果有發現違規，會依照行政程序處理。

張子敏指出，近年 ETF 資產規模大幅成長，為了保障投資人權益，會適時來檢查投信公司辦理情形，去年 12 月已將金融檢查重點公布在官網上，包括配息政策、配息組成占比結構、收益平準金的管理、折溢價的管理與 ETF 資金揭露等項目。

根據統計，截至 2023 年 11 月底，國內 ETF 總掛牌數共計 241 檔，證信 ETF 227 檔、期信 ETF 14 檔，ETF 總規模為 3 兆 5843 億元，證信 ETF 3 兆 5581 億元、期信 ETF 262 億元。

截至 2023 年 11 月底，國內債券 ETF 發行規模達 1 兆 8362 億元，年增 54%，共計 85 檔，其中，壽險業持有債券 ETF (不含槓桿型) 市值占比 76.43%，金額約 1.4 兆元，以受益人數來看，債券 ETF 自然人達 95 萬 1247 人，年增近 7 倍。

媒體關注，ETF 納入的收益平準金制度是否有修正，證期局副局長黃厚銘表示，去年底已核備投信投顧公會訂的平準金使用原則，他們也已轉知業者須遵循，主要原則包括啟動平準金的標準、上限及內控等，其中有對收益分配的優先順序進行規範。

此外，美國證券交易委員會 (SEC) 首次批准比特幣現貨 ETF，引發議論，對此，金管會證期局表示，根據我國基金管理辦法，證券投信事業才能發行 ETF 基金，且有投資標的，追蹤指數成份股只能是有價證券，而比特幣等虛擬貨幣並非有價證券，因此，依照法規，投信業尚無法發行比特幣 ETF，若銷售境外相關基金未獲准也是違法。