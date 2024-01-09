金管會點頭！南山人壽境界系統已改善 可賣投資型保單

南山人壽因境界系統出包 2019 年 9 月遭到重罰，歷經 4 年多，南山人壽境界系統完成改善，經過第三方專業機構 KPMG 驗證，金管會今 (9) 日表示，已於 1 月 2 日發函同意，南山人壽可重新上架投資型保險商品。

對此，南山人壽也發出聲明回應，保單資訊系統已完成改善優化作業，日前已接獲主管機關通知函，後續將積極進行教育訓練及輔銷工具等準備工作，以期儘速恢復投資型保險商品銷售。

金融三業業務上若出現缺失，金管會除了給予常見的糾正或罰鍰處分外，情節重大者恐面臨部分業務、投資限縮的裁處，必須撐過限制期限及進一步改善缺失，才可恢復正常營運。

南山人壽因境界成就系統接軌不順，經過一年的調適期仍有瑕疵，於 2019 年 9 月 17 日遭金管會開罰 3000 萬元，並停辦投資型保單業務，直到系統改善且經第三方驗證通過才能恢復；時任南山人壽董事長杜英宗遭停止董事及董事長職務 2 年，期間不得領取任何形式報酬與福利，杜英宗之後也離開南山，而南山人壽前總稽核楊玠青也被減薪 30%，為期一年，且三年內不得再任總稽核，裁罰相當重。

保險局主秘古坤榮表示，4 年多來，南山人壽多次送件呈報改善計畫，第一次為 2021 年 9 月 30 日，2023 年 12 月 20 日，均被打回票，第三度終於獲得金管會認可，於 1 月 2 日發函同意恢復投資型保單業務。