金管會修訂永續金融評鑑指標 第二屆擴大至79家參賽

金管會公布第二屆永續金融評鑑指標，受評機構將擴大，共有 34 家銀行、23 家證券及 5 家投信、9 家產險及 8 家壽險業者，合計 79 家金融機構參與，評鑑作業預計 4 月中旬啟動，由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，希望持續帶動金融機構在淨零轉型及永續發展的動能。

為強化金融機構因應氣候變遷風險及實踐 ESG 的能力，引導消費者、投資人及產業共同重視永續發展，金管會洽請金研院、證基會及保發中心協助推動「綠色金融行動方案 3.0」之措施，首屆金融三業排名前 20% 的公司共計 12 家，包括元大、中信、玉山等 7 家銀行業者，宏遠、統一 2 家證券業者，以及國泰、富邦等 3 家保險業者。

金管會說明，第二屆評鑑作業的方式、評分程序原則上與首屆相同，不過，受評機構範圍將擴大，除第一屆受評機構外，新增上市櫃金控的證券子公司 14 家、資產管理規模 6000 億元以上的投信業 5 家、上市保險業 3 家，但仍不包括輸出入銀行及 3 家純網路。

至於調整指標權重及面向，第二屆指標延續原訂「永續發展綜合指標」與「環境 (E)、社會 (S)、公司治理 (G)」三支柱指標構面，但調整各構面權重均 25%，並於永續發展綜合指標新增創新商業模式面向。

此外，將簡化指標內容及題數，第二屆指標參採受評業者意見，整併部分指標題組後，簡化為銀行業 111 題、證券業 113 題、保險業 107 題。

同時將新興永續議題納入第二屆評鑑指標，包括防範金融詐騙、支持國內文化活動及產業、永續經濟活動認定參考指引、自然相關財務揭露 (TNFD)、投融資關鍵戰略產業、友善職場等議題。

金管會表示，第二屆將就受評機構揭露的 2023 年度公開資訊 (如年報、公司網站或永續報告書) 及所提供之相關佐證資料進行評鑑，並審酌受評機構自 2023 年 12 月底至 2024 年 12 月底重大監理缺失及重大負面社會輿論情形予以扣分，預計於 2024 年 12 月底前按各業別評鑑總分，分別公布前 20% 名單，不公布成績高低排名。