明泰、鐳洋等4家台廠 聯手打造低軌衛星地面接收站供應鏈

網通大廠明泰 (3380-TW)、鐳洋 (6980-TW)、金像電 (2368-TW) 與台燿 (6274-TW) 等 4 家台廠，透過工業局 Beyond-5G(B5G) 專案的合作，聯手打造低軌衛星地面接收站供應鏈，共同開發具競爭力的產品，進一步爭取國際訂單。

工業局積極推動 B5G 低軌衛星產業發展計畫，4 家公司密切合作，優化陣列天線、升降頻模組與雷達罩，從材料到 PCB 以及元件到子系統，目前都可以達到客戶所需的低軌衛星地面通訊設備 Ku band 規格。而各大公司也各自拿出累積多年的專精領域經驗共同開發合作。

明泰具備開發複合型產品的網通研發大廠，在有線及無線網路產品都是主要範疇。明泰董事長黃文芳表示，明泰主要負責地面接收站整機平台的開發，包括模組散熱、雷達罩的設計，以及地面接收站整機過程中的散熱效能分析、生產遇製造。

黃文芳說，明泰透過生產大型陣列天線模組，以解決製造與設計問題，藉此也持續累積低軌衛星領域的經驗，結合雷達罩設計與散熱團隊的優化，提升整機的可靠度。

鐳洋擁有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備立方衛星系統開發與整測能力。鐳洋創辦人王奕翔表示，此次合作讓台灣在低軌衛星領域又跨出一大步，他進一步提到，台灣太空地面設備產業已經達到一定規模，2022 年台灣太空產業產值達新台幣 2158 億元，其中地面設備更占 98.7%。

金像電生產高端伺服器 PCB 產品，在多層的 PCB 製程上擁有解決製程問題的能力；台燿方面，則具備高頻高速銅箔基板材料研發能力，可以用在訊號低損耗的高速傳輸，且台燿在射頻領域應用的材料也有多年的研發能量。