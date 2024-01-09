金管會推非現金支付三年新目標 交易80億筆、10兆元

金管會持續推動非現金支付交易，今 (9) 日公布訂定未來三年新目標值，2026 年非現金支付交易筆數 80 億筆、交易金額新台幣 10 兆元。未來三年將致力於擴大小額支付應用場域及各地區域性商圈市集等非現金支付使用場域，規劃與經濟部等相關部會共同合作推廣，但強調會兼顧民眾對於現金支付的需求，不會強硬提升非現金支付的比率。

據金管會統計，2023 年截至 11 月止，我國非現金支付交易金額達 6.66 兆元，預估全年可達 7.26 兆元的交易金額，已超過之前所訂 2023 年度達 6 兆元的目標；交易筆數為 62.62 億筆，估計全年可達 68.32 億筆，達成率為目標值 87.22%。

另外，觀察非現金支付金額 (含 ATM 轉帳購物) 占民間消費總金額的比率，已由 2019 年的 50.18% 逐步成長為 2023 年前三季的 63.47%，可見非現金支付工具已與民眾的日常交通、購物及旅遊娛樂等消費密切相關，讓民眾充分享受科技進步及非現金支付工具帶來的方便性。

根據統計，觀察四大非現金支付工具交易金額占比，去年截至 11 月，以信用卡 57% 最高，ATM 轉帳購物約 25%，電子支付及儲值卡分別為 4%、1%。

金管會表示，經參考我國近年非現金支付統計資料、國際研究報告及主要金融機構與周邊單位意見，並考量國人日常消費金額已有六成以上使用非現金工具支付，非現金支付市場環境發展漸趨成熟等因素，因此訂定「2026 年 80 億筆、10 兆元」為未來三年非現金支付目標值。

金管會表示，推動非現金支付交易普及的目的是提供民眾安全便利及多元的支付選擇，未來將持續整合相關政府部門及金融機構力量，共同積極推動非現金支付交易，同時，兼顧部分民眾仍習慣使用現金支付的權益及對多元支付環境的需求，民眾可依不同情境及消費習慣自由選擇適當的支付工具。

