〈美股早盤〉美債殖利率攀升 主要指數開低

美股主要指數周二 (9 日) 開低，美國公債殖利率攀升讓大型股承壓，因交易員在本周稍晚重磅通膨報告出爐前降低央行降息預期。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 1%。

美國股債市雙雙回落，因科技股推動反彈消退，投資人重新開始擔心通膨和債券波動等風險。美股開盤前，主要期貨指數走跌，其中科技股回吐昨天上漲的部分漲幅。

美國將於本周四 (11 日) 公布的通膨報告和周五 (12 日) 開始的財報季讓投資人保持觀望。與此同時，許多人正在替自己的投資組合騰出空間，以吸收周二的債務供應海嘯。創紀錄的至少 430 億歐元 (470 億美元) 的新公開銀團債務將於周二定價，最終總額可能更高。這些債務來自金融、企業和公共部門的借款人。

瑞穗國際 (Mizuho International) 策略師 Evelyne Gomez-Liechti 表示：「新的一年已經在考驗 2023 年的聖誕反彈。」她提到的壓力包括美國出人意料的勞動力強勁、漲勢過度以及政府和企業新債供應過剩。

美國基準 10 年期公債殖利率保持在 4% 以上，儘管上周強勁的勞動力市場數據促使交易員減少對聯準會 (Fed) 快速寬鬆貨幣政策的押注，美債 10 年期殖利率飆升 17 個基點，但前債券之王 Bill Gross 仍將這一水準稱為「高估」。

能源方面，國際油價從大約一個月來的最大跌幅中反彈，原因是有跡象表明實物市場走弱，包括石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 領導人沙烏地阿拉伯大幅削減價格。

其他消息方面，比特幣交易價格在飆升至 4.7 萬美元以上後下跌，投資者押注美國準備批準推出首檔比特幣現貨 ETF。

截至台北時間周二（9 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.59%，至每股 372.46 美元

根據外媒周二 (9 日) 報導，微軟向 OpenAI 投資 130 億美元的交易可能面臨歐盟全面的合併調查，此前後者的高層人事大地震風波暴露兩家公司之間的深厚聯繫。

Mobileye(MBLY-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 31.39 美元

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 將替印度汽車製造商 Mahindra & Mahindra 的下一代汽車提供先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術，該公司正著眼於印度汽車市場的成長。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.01%，至每股 149.08 美元

英國 GMB 工會周二 表示，亞馬遜位於伯明翰的新配送中心員工已投票加入該公司正在進行的罷工行動，針對工資和工作條件要求協商。GMB 表示，倉庫工人將於 1 月 25 日舉行罷工行動，但消息尚未獲得這家美國電商巨頭的正式認可。目前也不清楚有多少工人將參加罷工。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通資產管理公司全球固定收益主管 Bob Michele 日前表示，Fed 很有可能在 2024 年前將利率下調至多 250 個基點。Fed 確保美國經濟保持軟著陸的行動就是：他們逐漸開始降低聯邦基金利率。否則，利率將成為過於強大的逆風。