Mobileye與印度Mahindra達成ADAS技術供應協議

根據外媒周二 (9 日) 報導，美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 將替印度汽車製造商 Mahindra & Mahindra 的下一代汽車提供先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術，該公司正著眼於印度汽車市場的成長。

Mobileye 周二在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展 (CES) 上聲明表示，兩家公司還將共同替印度開發一款全自動駕駛系統。不過詳細財務條款沒有披露。Mobileye 替汽車和基礎自動駕駛提供先進駕駛輔助技術的晶片和系統，該公司是以色列市值最高的上市公司。

外媒報導指出，有先進的駕駛輔助技術，印度臭名昭著的危險道路可能會變得更安全。根據世界銀行的數據，印度的道路交通事故是世界上最致命的，每年有 90 多萬人喪生或致殘，給印度造成 1560 億美元的損失。

然而，先進的駕駛輔助技術在印度還沒有被廣泛採用，而且主要局限於高檔汽車，這使得印度對價格敏感的買家買不起這項技術。

Mahindra & Mahindra 是南亞國家最大的運動型多用途車制造商之一，於 2021 年首次在 XUV7OO SUV 上引入 Mobileye 的駕駛輔助功能。塔塔汽車公司 (Tata Motors Ltd.) 是印度市場上唯一一家使用該技術銷售汽車的本土汽車制造商。

Mobileye 在一月初公布 2024 年的銷售前景，遠低於華爾街的預期，此後該公司股價出現了有記錄以來的最大跌幅。Mobileye 還預測，由於客戶和汽車制造商正在處理積壓的 ADAS 芯片並已停止下訂單，目前第一季度的銷售額將年減 50%。

截稿前，Mobileye(MBLY-US) 周二盤前股價下跌 0.54%，每股暫報 31.26 美元。