〈美股盤後〉輝達續創新高  那指費半收紅 道瓊摔近160點

關鍵通膨數據發布前，交易員抱持謹慎態度，美股主指週二 (9 日) 收盤漲跌不一。能源與金融股領跌之下，道瓊摔近 160 點，標普收黑 0.15%。

三星、Microchip 發出獲利警報，晶片股早盤呈獲利了結跡象，午盤再回升，隨著輝達再創歷史新高，費半終場微漲 0.05%。那指收紅 0.09%。

規模達 520 億美元的三年期公債拍賣滿足強勁需求後，2 年期美債殖利率上漲 3 個基點至 4.38%，10 年期美債殖利率上漲 2 個基點至 4.02%。

數據方面，美國去年 11 月貿易逆差 632 億美元，低於市場預期的 650 億美元，比 10 月收窄 13 億美元。商品貿易逆差 894 億美元，服務貿易順差 262 億美元。

此外， 美國全國獨立企業聯合會 (NFIB) 調查數據顯示，2023 年 12 月，美國 NFIB 小型企業樂觀指數升至 91.9，為五個月來最高。

政經方面，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表態傾向採取更嚴格的政策，確保通膨真的達標。他重申預計今年底前降息 2 碼的觀點，首次降息可能出現在第三季某個時刻。

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 則一改鷹派觀點，認為美國目前的貨幣政策已「足夠限制」，隨著通膨問題緩解，暗示願意支持降息。

對美國央行最早可能在 3 月開始降息的預期一直在緩慢下降，CME 的 FedWatch 工具顯示，3 月降息降息 1 碼機會達 65.7%，低於一週前的 79%。

摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將於週五公布第四季和全年業績。華爾街預測，銀行業巨頭預計本週將報告第四季利潤下降，因為它們撥出資金用於支付不良貸款，同時向儲戶支付更多費用。

世界銀行於最新的《全球經濟展望》報告中預測，全球經濟成長速度低於前幾十年，高利率、貿易低迷和地緣政治緊張局勢拖累疫情後的反彈，而開發中國家將受到最嚴重的打擊。

美股週二 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 157.85 點，或 0.42%，收 37,525.16 點。

那斯達克指數上漲 13.94 點，或 0.09%，收 14,857.71 點。

標普 500 指數下跌 7.04 點，或 0.15%，收 4,756.5 點。

費城半導體指數上漲 2.18 點，或 0.05%，收 4,064.65 點。

NYSE FANG + 指數上漲 23.43 點，或 0.27%，收 8,669.57 點。

標普 11 大板塊中中有 4 個板塊走高，而其中 7 個板塊下滑。資訊科技板塊 (+0.3%) 表現最佳，而能源板塊 (-1.6%) 和材料板塊 (-1.1%) 跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王參見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.23%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.52%；Meta (META-US) 跌 0.34%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.52%。

道瓊成分股普遍收低。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.54%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.07%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.05%；波音 (BA-US) 下跌 1.41%；Merck (MRK-US) 漲 0.89%。

費半成分股互有消長。美光 (MU-US) 下跌 1.91%；AMD (AMD-US) 上漲 2.11%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.71%；高通 (QCOM-US) 漲 0.62%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.70%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.35%；德儀 (TXN-US) 漲 0.05%。

台股 ADR 全數下滑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.34%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.65%。

企業新聞

瞻博科技 (Juniper Networks)(JNPR-US) 暴漲 21.81%，慧與科技 (HPE) (HPE-US) 下殺 8.92%。慧與正洽商以約 130 億美元收購瞻博，最早可能會在本週宣布達成併購協議，本交易有望讓近百年歷史的慧與擁有人工智慧 (AI) 產品。

輝達 (NVDA-US) 走升 1.70% 至每股 531.40 美元，連續第二個交易日改寫歷史新高紀錄。輝達推出三款桌上型電腦繪圖晶片（GPU）新產品，以協助個人電腦 (PC) 產業靠「AI PC」來吸引消費者，而無需遠端服務，即可善用個人電腦設備上的 AI 功能。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.29% 至每股 375.79 美元。微軟向 OpenAI 投資 130 億美元的交易可能面臨歐盟執委會全面性的調查，此前後者的高層人事大地震風波暴露兩家公司之間的深厚聯繫。英國競爭與市場管理局 (CMA) 此前也採取類似措施。

特斯拉 (TSLA-US) 收墨 2.28% 至每股 234.96 美元。隨著美國政府新的車輛測試法規生效，特斯拉降低旗下電動車 Model X、S、Y 和 3 款車型的續航里程預估。

儘管波音去年飛機交付量實現噴射客機交付目標，波音 737 MAX 客機遭禁飛陰霾未散，波音 (BA-US) 收低 1.41% 至每股 225.76 美元。波音於 2023 年共交付 528 架飛機，高於 2022 年的 480 架飛機交付量，增長 10%，同時，淨訂單升 70% 達 1,314 架。

華爾街分析

科技股是 2023 年表現最好的板塊，但在 2024 年上漲空間受限。LPL Financial 全球策略師 Quincy Krosby 表示：「我們正在遠離大型科技公司，我們看到越來越多的買家對醫療保健感興趣。」

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「我們現在可能會看到市場出現虛假ㄧ。我們只是還不知道上週下跌或週一的反彈是假的。」

10 年期美債殖利率徘徊在 4% 附近，Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示：「這都是對聯準會可能採取或不採取行動的猜測，而債券市場對 3 月開始降息的預期顯然有些超前。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主