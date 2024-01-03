投資人期待最新勞動市場經濟數據 美債殖利率走升

美國國債殖利率周三 (3 日) 上漲，投資人注意力轉向本周發布的經濟報告，該報告可能提供對勞動市場的見解並暗示利率前景。

美東時間清晨 4:55，10 年期公債利率上漲 3 個基點至 3.974%，再次逼近 4% 大關。2 年期公債殖利率上漲 1.9 個基點報 4.347%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

隨著 2024 年交易開始，投資人期待今年公布的第一批關鍵經濟數據，這些數據將在本周以各種就業報告形式公布。

JOLT 的 11 月職缺數據將於周三公布，隨後 ADP 的 12 月私人就業報告將於周四 (4 日) 公布，周五 (5 日) 還將公布 12 月非農就業數據和失業數據。

投資人將密切關注經濟數據是否進一步寬鬆，因為這可能會影響聯準會何時開始降息。

聯準會去年 12 月表示，預計今年將降息 3 次。根據芝商所 FedWatch 工具，市場目前預計 3 月首次降息的可能性超過 70%。

周三也將將公布聯準會最新會議紀錄。內容可能會揭示央行對利率的預期，包括政策制訂者在決定降息之前正在觀察的經濟形勢，以及他們認為何時可能降息。

會議紀錄也可能為聯準會對整體經濟的預期提供更多見解，包括通膨以及聯準會升息周期結束後是否可以避免經濟衰退。