投資還是入主？歐盟將調查微軟與OpenAI關係

歐盟反壟斷監管機構周二 (9 日) 表示，微軟 (MSFT-US) 對 ChatGPT 製造商 OpenAI 的財務支持，可能會受到歐盟合併規則的約束，凸顯了其英國同僚去年 12 月發出的類似警告。

這家美國軟體巨頭去年承諾向 OpenAI 投資超過 100 億美元，並在董事會中擁有無投票權席次，但該公司表示不擁有 OpenAI 的任何股份。

歐盟委員會先前曾表示正在密切關注事態發展。擔任歐盟競爭執法者的歐盟高層在一份聲明中表示，「歐盟委員會正在檢查微軟對 OpenAI 的投資，是否可以根據歐盟合併條例進行審查。」

他表示，大型數位市場參與者與產生人工智慧 (AI) 開發商和提供者之間達成的一些協議正在接受調查，以了解其對市場動態的影響。但它沒有透露這些公司的名稱。

該委員會周二還要求有興趣的各方在 3 月 11 日之前提供有關虛擬世界和產生 AI 競爭的反饋。

它還向幾家大型數位公司發送有關這兩個主題的資訊請求。

歐盟反壟斷主管維斯塔格 (Margrethe Vestager) 表示：「我們邀請企業和專家告訴我們它們在這些產業中可能遇到的任何競爭問題，同時也密切關注 AI 合作關係，以確保它們不會過度扭曲市場動態。」