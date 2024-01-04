投資人評估利率展望 10年期美債殖利率上揚

美國公債殖利率周四 (4 日) 漲跌互現，投資人評估可能提供經濟狀況暗示的經濟數據，並分析評估降息前景。

美東時間凌晨 5:06，10 年期公債殖利率上漲 4.3 個基點至 3.95%；周三 (3 日) 曾短暫跌破 4% 大關。同時，2 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.328%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人考量聯準會降息前景，包括何時開始降息以及降息幅度有多大。

在去年 12 月舉行的最後一次政策會議，聯準會預計 2024 年將降息三次。然而，交易員一直預期今年降息幅度會更大，而且第一次降息可能很快就會到來。

周三公布的聯準會 12 月會議紀錄顯示，雖然政策制訂者認為可能會降息，但利率未來走勢仍存在不確定性。

聯準會官員點出「謹慎且依賴數據的貨幣政策決策方法」的重要性，並表示限制性政策將在「一段時間內」繼續適用，直到通膨持續降至目標範圍內。

同時，周三的 JOLTS 職缺數據顯示，11 月有 879 萬個職缺，符合預期。

預計周四發布的 ADP 私人就業報告將進一步深入了解勞動市場狀況。根據《道瓊》調查，經濟學家預計 12 月就業人數將增加 13 萬人。