AI半導體基本面樂觀 富國：2024晶片股首選輝達 其他3檔也具吸引力

富國銀行表示，受惠於人工智慧半導體需求不斷成長，幾檔晶片股可望有璀璨表現。

富國分析師 Aaron Rakers 周三 (3 日) 重申對輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 、美光 (MU-US)、Arm (ARM-US) 和新斯科技 (Synopsys) (SNPS-US) 的「加碼」評級。

該分析師重申輝達目標價為 675 美元、美光目標價為 95 美元、新思科技目標價為 630 美元，並將 Arm 的目標價自 70 美元上調至 85 美元。

Rakers 表示，有鑑於生成式人工智慧 (Gen AI) 的長期擴張，2024/2025 年的半導體基本面狀況令人樂觀，尤其是 AI 伺服器的需求。他估計 AI 伺服器的需求將引導今年銷售成長 30%。

輝達周三下跌 1.24%，收每股 475.69 美元；美光下跌 0.1%，收每股 82.26 美元； Arm Holdings 和新思科技分別下跌 1.47% 和 1.32%。那斯達克綜合指數周二收低 1.18%。

Rakers 表示，輝達是他在 AI 領域的首選，因為其數據中心 GPU 技術居領先地位，且有能力銷售完整的 AI 系統，遍及軟體、硬體和網絡，其全端 / 平台具有顯著競爭優勢。

新創公司和企業向來偏愛輝達產品，因為它擁有強大的程式設計平台 CUDA，提供了與 AI 相關的工具，可以更輕鬆地開發應用程式 (app)。

Rakers 樂觀預期，美光今年稍晚將可自高階 HBM3E 記憶體晶片獲得可觀營收，因為先進的人工智慧伺服器將採用這些半導體。

美光是 DRAM 和 NAND 晶片的領先廠商，前者常用於電腦，後者則用於智慧手機和固態硬碟。

新思科技和 Arm 屬於「核心長期持股」，因為在半導體行業的研發支出中，電子設計自動化軟體 (EDA) 和其他與晶片設計相關的智慧財產權 (IP) 占比較大。「該 EDA/IP 市場受益於半導體行業中一些最具影響力的長期利多。」