〈CES 2024〉英特爾推第14代處理器 大搶AI PC商機

處理器大廠英特爾 (INTC-US) 今 (9) 日在 CES 2024 宣布，推出 Intel Core 第 14 代行動和桌上型處理器系列產品，三大亮點包括瞄準 AI PC 的 Intel Core Ultra 處理器以及功能強大的全新 HX 系列行動處理器，還有專為主流高效能輕薄行動系統打造的 Intel Core 7 處理器 150U。

英特爾企業副總裁暨效能型 PC 和工作站事業部總經理 Roger Chandler 表示，Intel Core 第 14 代處理器系列專為玩家和主流 PC 用戶所設計，提供最頂尖的效能和平台功能。使用者現在可以透過 HX 系列處理器享受最佳行動體驗，桌上型用戶也可體驗新一代 65 瓦和 35 瓦的桌上型處理器提供的高效性能和平台功能。

在 CES 上推出新處理器的同時，英特爾合作夥伴也展示一系列由 Intel Core Ultra 驅動的新裝置，大搶新型 AI PC 商機。

Intel Core 第 14 代 HX 系列行動處理器，專為需要高運算效能與筆電便攜性的遊戲玩家、創作者和專業人士打造，HX 系列的旗艦版 Intel Core i9-14900HX，具有 8 個 P-core 和 16 個 E-core，結合最佳連網能力與強大單一執行緒和多執行緒效能。此外，因為 Intel Core i7-14700HX 處理器中的 E-core 數量增加 50%，HX 系列的創作者效能也大幅躍進。

另外，英特爾此次推出的 Intel Core 第 14 代處理器，支援眾多新技術，包括 DDR5、PCIe Gen5、Thunderbolt 5、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 等，也可望為 PC 周邊 IC 設計迎來規格升級潮。