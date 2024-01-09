馬士基、赫伯羅特否認與「青年運動」達成協議 股價跌幅收窄

根據外媒周一 (8 日) 報導，全球兩大航運巨擘否認與葉門武裝份子「青年運動」(Houthi)達成任何協議，好維持貨櫃船在紅海航行的平安，此前有消息指出雙方達成協議導致這些船運股股價下跌，然而否認聲明出來後股價跌幅收窄。

馬士基 (A.P. Moller - Maersk A/S) 和赫伯羅特 (Hapag-Lloyd AG) 的股價受丹麥媒體 ShippingWatch 的一篇報導重挫，該報導稱「青年運動」和船東已經舉行了會談，並且已經達成了一些安全通行協議。不過 ShippingWatch 並未透露據稱是哪些公司簽訂這些協定。

馬士基在哥本哈根股市收盤下跌 5.7%，早些時候跌幅高達 8.4%，而赫伯羅特在 5:15 時下跌 8.2%，在早些時候跌幅達 10.5%。其他股價下跌的公司還包括 Kuehne & Nagel 和 Frontline。

安全通行協議將意味著亞洲和歐洲之間的航行距離縮短，導致船舶供應量激增，運費可能下降。最近幾周，貨櫃公司的股價上漲，因為外界預測，隨著企業避開該地區，叛軍襲擊將導致運費上升。

過去幾周，「青年運動」襲擊了至少 24 艘商船，迫使數百人繞道非洲。除了貨物數量外，航行距離是船舶需求的另一個關鍵指標，因此改道有助於推高航運成本。