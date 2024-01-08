蘋果Vision Pro將於2/2在美國上市 力拚競爭對手Meta

蘋果周一 (8 日) 表示，自家頭戴裝置 Vision Pro 將於 2 月 2 日於美國上市。幾個月前，該設備推出是為搶占由臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 主導的擴增實境 (AR) 頭戴裝置市場。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一早盤股價上漲 1.30%，每股暫報 183.53 美元。

路透報導指出，Vision Pro 是蘋果公司自 10 多年前推出 iPhone 以來最昂貴的賭注。該款頭戴裝置的售價為 3,499 美元，是 Meta 公司混合實境 (MR) 和虛擬實境 (VR) 設備系列中最昂貴的頭戴裝置的三倍多。

蘋果表示，Vision Pro 可以在 1 月 19 日太平洋標準時間早上 5 點開始預訂。該設備使用一種名為 R1 的新晶片，可以在眨眼的時間內處理來自感測器的資訊。

這款頭戴裝置將測試一個充斥著尚未獲得消費者青睞的設備的市場，並使其與 Meta 展開直接競爭，此前兩家公司在用戶隱私和對開發者平台的控制等問題上發生了多年的衝突。

據了解，Vision Pro 必須隨時接通電源。蘋果表示，公司試圖透過外接電池來減輕耳機的重量，這種電池可以維持 Vision Pro 運行 2 小時。

另一方面，Meta 的頂級 MR 設備 Quest Pro 無需外部電池組，直接在耳機上提供約兩小時的電池續航時間。

今年 9 月，蘋果公司推出一系列新的 iPhone 手機，配備鈦金屬外殼、更快的晶片和更好的電玩遊戲功能，但在全球智慧手機市場低迷的情況下，蘋果沒有漲過價格。