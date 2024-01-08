印尼停飛三架737 MAX 9 波音盤前股價重挫逾8%

印尼交通部周一 (8 日) 表示，自 1 月 6 日起暫時獅子航空 (Lion Air) 運營的三架波音 737 MAX 9 飛機飛行，儘管這架飛機的配置與上周在美國緊急迫降的飛機不同。消息傳出後，波音 (BA-US) 周一盤前股價重挫 8.49%，每股暫報 227.85 美元。

美國聯邦航空總署 (FAA) 下令暫時停飛 171 架波音飛機，這些飛機安裝的面板與上周五阿拉斯加航空公司 (Alaska Airlines) 一架服役 8 周的飛機的面板相同，導致機身出現缺口，被迫緊急降落。

該架阿拉斯加航空公司的飛機從奧勒岡州波特蘭起飛，在飛往加州安大略省的途中，其逃生門「內嵌式門」(Plug door) 從左側脫落，迫使飛行員返回，隨後安全著陸，機上共有 171 名乘客和 6 名機組人員。

印尼交通部發言人 Adita Irawati 表示，印尼僅有的三架波音 737 MAX 9 飛機從 1 月 6 日開始停飛，等待進一步通知。

Adita 說，獅子航空的飛機有一個「機艙中部緊急出口 II 型門」，而阿拉斯加航空的飛機有一個「中間內嵌式門」，這意味著緊急門中間部分的系統是有效的，可以用於疏散。

印尼交通部將與 FAA、波音和獅子航空公司協調監測情況，Adita 補充說運營安全是首要任務。

獅子航空發言人則表示，公司正在對飛機進行進一步檢查，以確保緊急逃生艙門機制正常工作。