莫德納去年新冠疫苗銷售高達67億美元 超過預測下限

疫苗製造商莫德納 (Moderna) 周一 (8 日) 公布，2023 年其新冠疫苗 (COVID – 19) 的初步銷售額為 67 億美元，超過其全年預測的下限，同時重申 2025 年恢復銷售成長的目標。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 周一盤前股價上漲 1.02%，每股戰報 112.25 美元。

該疫苗製造商曾在去年 11 月表示，該季 (去年第四季) 營收將僅達到 60 億至 80 億美元預期區間的下緣。而此次給出的 67 億美元的初步銷售數字包括莫德納與全球疫苗免疫聯盟 (GAVI) 合作產生的約 6 億美元遞延收入。

自 2021 年該公司首次推出疫苗以來，目前對新冠疫苗的需求急劇下降。莫德納在美國新冠病毒疫苗的市占仍然超過了競爭對手輝瑞 (PFE-US)，從 2022 年的 37% 增加到 2023 年秋季的 48%。然而疫苗銷售疲軟拖累其股價表現，去年拖累了近 45% 的股價。

莫德納重申其在 2026 年實現收支平衡的目標，並表示預估今年抗新冠和呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗的銷售額將達到約 40 億美元。

美國監管部門預料將在今年上半年批准 RSV 疫苗。另外，莫德納還希望在 2024 年報告其下一代新冠聯合疫苗 (流感 + 新冠病毒) 的後期數據。

該疫苗製造商打算在 2024 年為其季節性流感疫苗尋求監管機構的批准，在後期試驗中，與傳統流感疫苗相比，這種疫苗對所有四種甲型和乙型病毒株產生更強的免疫反應。