紅海危機持續發酵 貨櫃運價暴漲近三倍 鐵路運輸也被擠爆

從中國的港口出發，途經新加坡，橫跨印度洋駛向紅海，再通過蘇伊士運河進入歐洲，這是中國商品與歐洲市場互通往來的海上必經之路。

但自 2023 年 12 月中旬以來，胡塞武裝組織襲擊往來商船，掐住了紅海這個重要咽喉要道，過百載滿貨櫃的船舶被迫繞道好望角，亞歐貿易往來時間陡增，運輸成本在不到一個月的時間裡翻了幾倍。

貨櫃運價漲近三倍

據《證券時報》報導，最近半個月，馬曉（化名）既忙碌又焦灼。「貨還在海上漂著，預計要比原來晚 15 天到達。」馬曉是深圳一家供應鏈管理公司負責人，為外貿企業代理進出口業務。

目前仍漂在海上的這批貨，是 2023 年 12 月中旬從鹽田港發往荷蘭鹿特丹，按原計畫近日應該能達到，可貨船被迫繞道非洲好望角後，航程和時間都增加了不少。

「時間和運費都增加了，這批貨都還沒交付，估計接下來的訂單會減少。」馬曉近日一邊忙著向客戶解釋更優方案，一邊思考如何因應這個突如其來的「黑天鵝」事件。

能源情報機構 Vortexa 的數據顯示，如果商船繞道好望角，從中東到歐洲、從印度到歐洲的主要航線，航行時間將增加 58% 至 129%。其中貨物到達目的地所需時間增幅最大的是中東海灣至地中海航線，增幅為 129%，從 17 天增加到 39 天。

與此同時，運輸綜合成本也水漲船高。「我們有四個貨櫃從中國到摩洛哥，現在得到的報價和去年 12 月初相比，每一台產品客戶要多支付 2-3 美元。」在廣東佛山經營小家電出口生意的李先生說。

深圳市易速信達供應鏈公司高級銷售經理余歸子也說：「之前發一個貨櫃的價格是 2,300 美元 - 2,400 美元，現在保守估計要 6,500 美元左右。」

中歐班列艙位提前訂滿

儘管各國海軍加強在紅海水域的巡邏和保護力道，但此舉難以完全消除商船遇襲的風險。商船不得不重新評估貨物運輸方案，選擇更安全的航線。

從運輸方式和航線來看，物流業界人士表示，除了繞行好望角，有一些企業選擇空海混運方式，即先將貨物經海路運到中東，再從那裡將貨物空運到目的地。

此外，也有部分發貨較為急迫的客戶，選擇航空或中歐班列。

目前，1 月貨運鐵路艙位已被全部訂滿，SOFreight 網站上，中歐列班最早班期訂艙服務日期已經排到 1 月 31 日。

余歸子坦言，選擇中歐班列或空運，多為對時間要求較高，且附加值較高的商品。「走海路的一般都是生活用品、服裝鞋帽這類低附加值的，一出就是幾十個貨櫃，雖然量很大，但利潤很薄，恐怕很難支付中歐班列和航空運費。」

此外，業界人士說，中歐班列運力有限，與海運載量相比，不在一個數量級上。