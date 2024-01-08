〈美股早盤〉道指受波音拖累開盤跌逾100點 標普、那指受大型股支撐走揚

道瓊工業指數周一 (8 日) 開盤重挫逾百點，主因是受波音公司 (BA-US) 股價暴跌拖累，而大型股則提振標普 500 和那斯達克指數走勢。美國本周將公布重磅經濟數據，與此同時財報季也將由稍晚的銀行股開跑，投資人密切留意上述資訊，一方面觀察聯準會 (Fed) 利率政策路徑，同時也留意股市動態。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1.7%。

美股周一開盤前，主要指數期貨持平，投資人對聯準會 (Fed) 言論持謹慎態度，同時靜待美國通膨數據和企業財報季的到來。值得注意的是，企業財報季需要強勁業績來證明高估值的合理性。

另一方面，地緣政治緊張局勢也受到關注，因為紅海航線的中斷提高歐洲的航運成本，而以色列與哈瑪斯的衝突有可能蔓延到黎巴嫩。

國際油價下跌超過 2.25 美元，跌幅約 3%，此前最大的石油出口國沙烏地阿拉伯周日將部分石油價格下調至 27 個月來的最低水準，原因是來自其他供應商的競爭以及對供應過剩的擔憂。

石油經紀公司 PVM 分析師 John Evans 表示：「石油觀察人士有理由質疑，沙國的減產不僅是為了平息來自非石油輸出國組織 (OPEC) 供應的干擾，也是為了平息來自其卡特爾 (Cartel) 成員國的干擾。」

政經方面，華府傳來了更多令人鼓舞的消息，美國國會領導人就一項 1.6 兆美元的支出達成協議，目的是避免政府關門。

展望本周，上禮拜五公布的美國經濟數據喜憂參半，全球股市創下去年 10 月以來最大跌幅，原因是市場猜測 Fed 不急於降息，市場正在尋找方向。進一步的催化劑可能來自於本周四 (11 日) 公布的美國通膨資料，以及周五 (12 日) 開始的財報季，包括摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 在內的美國金融公司。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師 Calvin Tse 和 Sam Lynton-Brown 在一份報告中寫道：「本益比已經處於較高水準。由於全年獲利令人失望的可能性上升，我們認為下行風險大於上行風險。」

截至台北時間周一（8 日）22 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.86%，至每股 136.81 美元

Alphabet 旗下子公司 Isomorphic Labs 宣布已與諾華製藥和禮來達成戰略研究合作協議。該公司在一份聲明中說，根據與禮來的合作條款，Isomorphic Labs 將獲得 4,500 萬美元的預付現金，用於合作研究多靶點小分子療法。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.64%，至每股 182.35 美元

根據外媒日前報導，蘋果計劃在 6 月份舉辦的全球開發者大會上推出一系列生成式人工智慧 (AI) 工具，以作為 iOS 18 系統的一部分。這些 AI 工具的底層工作是在蘋果內部一個名為 Ajax 的大型語言模型上完成的，蘋果自去年年初就在測試該模型。據瞭解，蘋果打算對其語音助手 Siri 進行全面改造升級。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 2.23%，至每股 502.16 美元

美銀最新發布的一份報告顯示，隨著輝達繼續利用其在開發和銷售 AI 晶片方面的成功，該公司去年股價的大幅上漲可能會延續到 2024 年。該行表示，輝達快速成長的收入和獲利狀況將使其在未來兩年產生 1,000 億美元的自由現金流。該行分析師重申對輝達股價的「買入」評等和 700 美元的目標價，這意味著該公司股價較當前水準有 42% 的上漲潛力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛集團策略師表示，在經濟強勁和 Fed 降息的推動下，2024 年美國企業獲利可能超過當前預測。該行首席美股策略師 David Kostin 領導的團隊在每周研究報告中預測，標普 500 指數成分股公司今年每股獲利將成長 5%，達到 237 美元。高盛策略師表示，這高於彭博追蹤的策略師們預測的每股 231 美元的中位數，但可能仍然有上調的空間。