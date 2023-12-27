紅海航線仍太危險 德航運巨擘赫伯羅德維持繞道而行

德國最大航運公司赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 周三 (27 日) 表示，即便美國派遣部隊保護關鍵航線免葉門受武裝分子襲擊，公司仍不願意讓其貨櫃船運經紅海航線。

赫伯羅德表示其船隻將繼維持目前經好望角的航線，這比原本的航線繞了數千英里遠。此前，支持巴勒斯坦的葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 在這條占全球貿易約 12% 的紅海航線上對商船發動一連串襲擊。

該組織襲擊從油輪到貨櫃船的所有船隻，迫使船東避開這條航線。這意味著貨運延遲和額外成本最終可能會影響到消費者。最近幾天幾乎沒有緩和的跡象，本周二一艘名為 MSC United VIII 的貨櫃船遭青年運動襲擊。

美國領導的『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian, OPG）於上周開始，目的是遏制以色列和哈瑪斯之間的戰爭引發對全球貿易的威脅。葉門武裝分子表示，他們的行動是為了支持巴勒斯坦，最初的目標是與以色列有聯繫的船隻。但美國官員及其在該地區的盟友擔心，過於強硬的回應會導致衝突升級。

對一些公司來說，『繁榮守護行動』提供安全航運的保證。全球第二大航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 周三表示，正準備恢復紅海航線，但會根據具體情況來調整政策。

儘管如此，馬士基發言人 Adhish Alawani 透過電子郵件表示，「該地區的整體風險並未完全消除」，馬士基「將毫不猶豫地重新評估情況，並再次啟動航線改道計畫，如果是在有必要確保船員安全的情況下」。

另一家班輪公司達飛海運 (CMA CGM) 日前也表示正在制定計畫，逐步增加行經蘇伊士運河的船舶數量。自襲擊事件加劇以來，油價有所上漲，但交易商仍未將重大破壞納入價格。

一些船隻一直在考慮在夜間通過紅海，以避免無人機襲擊。『繁榮守護行動』開始時對航運的建議說，無人機通常在白天活躍，而夜間海上攻擊也可能更難擊中船隻。