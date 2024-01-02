紅海襲擊事件引發供應中斷擔憂 國際油價勁揚逾2%

國際油價在新年的第一個交易日上漲 2% 以上，主要是受最近一次紅海貨櫃船遇襲後中東供應可能中斷以及中國需求希望的推動。

截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨周二 (2 日) 上漲 2.18%，至每桶 78.72 美元；2 月到期的西德州原油期貨上漲 2.33%，至每桶 73.35 美元。

根據路透對經濟學家和分析師的調查預測，布蘭特原油今年的平均價格為每桶 82.56 美元，略高於 2023 年的平均價格 82.17 美元，預估全球經濟成長疲軟將限制需求，然而地緣政治緊張局勢可能會提供價格支撐。

美國周日在紅海擊退伊朗支持的「青年運動」(Houthi) 武裝組織對一艘馬士基 (Maersk) 貨櫃輪船的襲擊，美方直升機擊沉 3 艘「青年運動」的武裝船隻， 10 名武裝分子死亡，加劇以色列與哈瑪斯戰爭演變成更廣泛衝突的風險。

丹麥航運公司馬士基一名發言人表示，該公司一艘船在上周末遭到襲擊後，將於周二決定是否恢復船隻行經紅海經蘇伊士運河航線或改道繞行非洲。

上海 CMC Markets 的分析師 Leon Li 表示，國際油價可能會受到衝突升級影響，無論是上周末的紅海襲擊事件，還是今年 2 月農曆春節的需求高峰期。

值得注意的是，更廣泛的衝突可能會關閉石油運輸的關鍵管線。船舶追蹤資料顯示，至少有 4 艘油輪從中東和印度向歐洲運送柴油和航空燃料，繞過非洲，避開紅海。

另一方面，中國政府昨天 (1 日) 公布的資料顯示，在 12 月製造業活動連續第 3 個月萎縮後，投資人對新的經濟刺激措施的預期上升。任何此類刺激經濟成長的措施都可能提振石油需求並支撐原油價格。