戴德梁行：美國Q4倉庫閒置率2020年來首度升破5%

商業房地產服務公司戴德梁行 (Cushman & Wakefield) 最新報告顯示，全美各地處於閒置狀態的倉庫空間，比疫情以來的任何時候都來的更多。

戴德梁行指出，2023 年第四季，美國平均倉庫閒置率從 Q3 的 4.6% 和 2022 年 Q4 的 3.1%，躍升至 5.2%，為 2020 年以來首度突破 5%，當時疫情帶動電商銷售大增，連帶刺激倉庫建設和租賃活動擴張。

然而，過去 18 個月來，因利率上升、消費者支出轉變以及美國經濟不確定性，零售業者紛紛減少補貨量，並延遲倉庫租賃的決定。2023 年全年，企業共計簽署約 5.88 億平方英尺的倉庫租約，較 2022 年下滑 27%。

另外，最新物流經理人指數 (Logistics Managers’ Index) 顯示，雖然成長速度低於 11 月，但可用倉庫空間在 12 月仍有所增加。

產業專家此前警告，隨著數億平方英尺的新開發項目建設推進，租賃活動放緩可能在未來幾個月導致倉庫空間過剩。

不過，戴德梁行物流和工業研究主管 Jason Price 表示，即使新開發項目已超過需求，有明顯跡象顯示建設速度正在放緩。

此外，從歷史標準來看，倉庫空間的可得性依舊很低。戴德梁行數據顯示，Q4 倉庫閒置率僅略高於 2019 年底疫情爆發前的 4.7%，遠低於 15 年平均值的 6.4%，且 Q4 工業空間平均租金年增 10%，達到每平方英尺 9.79 美元，顯示需求仍在推動租金上漲。