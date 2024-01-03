Nasdaq eVestment：對沖基金去年11月資金淨流出40億美元

數據公司 Nasdaq eVestment 周三 (3 日) 表示，隨著 2023 年客戶部位升至最高水平，對沖基金流出在 11 月放緩。

該公司每月報告顯示，11 月投資客從全球對沖基金淨撤資約 40 億美元，而 10 月則是流出 76 億美元。

報告指出，超過半數的對沖基金 11 月出現淨流入，這是今年最高的單 月「勝率值」，因為機構和家族理財室以幾乎相同的方式從該行業吸進和流出資金。

特別是所謂的管理期貨對沖基金出現最大的資金流出和流入；它們主導大宗商品、貨幣和債券的交易趨勢。

Nasdaq eVestment 表示，最終結果的 6.2 億美元淨流出，並沒有完全反映該策略流入和流出的大量資金，低於 2022 年的出色回報。

對沖基金顧問公司創辦人兼執行長史坦布魯格 (Don Steinbrugge) 在另一份關於對 2024 年最重要預測趨勢的報告中表示，對沖基金產業已經成熟。

他說，即使人們對對沖基金行業做出巨大的承諾，但「許多主要投資實體，像是退休基金、捐贈基金、基金會等等，在將一定比例資產完全分配給對沖基金方面似乎已經達到飽和點。」

他補充說，未來的成長可能會放緩。

資金流出最多的是選股者和不同交易風格的多重策略基金，11 月淨流出約 13 億美元。

事件導向對沖基金和債券交易策略分別流入 8.6 億美元和 4 億美元。

報告指出，2023 年截至 11 月底，該產業淨流出總額為 794.8 億美元。