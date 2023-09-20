油價持續走升 對沖基金對能源類股由多轉空

即使油價繼續飆升，但一旦對沖基金開始放空能源股，就代表市場正在押注油價見頂。

高盛在上周報告中指出，由於賣出超過了買入一倍，對沖基金 3 周以來首次淨賣出能源類股票。

其中，美加和英法股市都出現能源股淨賣出，而亞洲呈現出適度的淨買入。

另一方面，高盛監測到的能源股空頭數據也出現變化。美國能源股空頭部位周漲幅達 3.3%，月漲幅爲 5.3%。石油、天然氣和消耗性燃料以及能源設備和服務的當周和當月放空幅度均有所增加。

高盛指出，全球能源股多空比率在上周下跌 2%，在 1 年來低點處徘徊，代表對沖基金不僅在賣出能源股，也在放空能源股。

能源類股通常與經濟景氣周期密切相關。在經濟榮景期間，能源需求通常增加，因此能源類股價格可能上漲。相反，在經濟衰退期間，能源需求可能下降，這可能導致能源類股價格下跌。因此，當預期經濟衰退到來時，對沖基金通常首先放空石油和能源股。

今年上半年，對沖基金一度將原油空頭部位增至 10 年來最高水平。因為對經濟衰退的擔憂、美國銀行業動盪和俄羅斯原油供應超過預期等因素，壓低了原油價格，讓看漲油價的對沖基金損失慘重。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯爲首的 OPEC+ 聯合減產行動下，國際油價已經連續上漲 3 周。對沖基金也順勢將原油期貨的看漲押注提高至 15 個月來的高點。

但現在對沖基金對原油的看漲動能已經開始減弱。本周布蘭特和 WTI 油價已經連續兩天下跌。

更值得注意的是，高盛指出，自 2019 年以來，能源類股相對於標普 500 成分股長期處於對沖基金配置不足狀態；且自 2020 年夏季以來，不足程度最高；代表對沖基金的投資組合中，能源權重始終偏低。