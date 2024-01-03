雖利率近日走跌 美國房貸需求去年最後一周下跌9.4%

雖然房貸利率在 12 月大幅下降，但 2023 年房貸需求仍低迷。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，截至 12 月 29 日當周申請總數較兩周前下降 9.4%。MBA 上周休息，該數據已經過假期調整。

30 年期固定房貸利率平均利率年底為 6.76%，低於兩周前，但高於一周前。然而仍遠低於 10 月中旬 8% 的高點。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「市場繼續消化通膨放緩和聯準會可能降息的影響，有助房貸利率保持在接近 2023 年中期以來的最低水平。」「最近的利率下降讓房市對進入 2024 年感到樂觀，但購買申請量尚未回升。」

年底房屋貸款再融資申請較去年同期增加 15%。年底購屋房貸申請量下降 12%。

那些能夠從再融資中受益的屋主正在盡其所能地試圖提出申請，但如今絕大多數屋主的利率都在 4% 甚至 3% 的範圍內。疫情爆發的頭兩年利率接近歷史低點，因此大多數借款人當時都進行了再融資。

購屋族仍然面臨著供應量很少和房價非常高且不斷上漲的問題。

現在的問題是：在 6% 的利率範圍內，他們是否會繼續等待？如果是這樣，是否足以讓潛在賣家擺脫困境，將更多供應推向市場。建商是一個亮點，特別是因為他們可以降低房貸利率，但新屋價格確實較高。

房貸利率繼上周五 (29 日) 小幅上漲後，本周開始走高。目前已達到兩周來的最高水平，但仍處於 6% 的範圍內。

《抵押新聞日報》營運長格拉漢表示：「這並不一定代表利率持續上漲。」他補充說，這股趨勢很可能取決於周三聯準會最新發布的會議紀錄和周五 (5 日) 即將公布的就業報告經濟數據。