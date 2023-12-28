〈房產〉2023北市店租坪價萬元店面 成交揭露件數年增達3倍

疫情結束後的觀光回溫，統計今年觀光類股指數一度大漲 47%，店面市場也感受到內需消費增溫與國際觀光客回籠，今 (2023) 年北市單價萬元的店面實價揭露資料共有 13 筆，單價每坪超過 1 萬元的件數年增 3 倍，反映觀光商圈的店面市場最糟糕的時間已過。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後店面回升速度相當快，連空置已久的大型店面，也陸續順利出租，反應從小型店家到中大型的連鎖業都看好觀光復甦商機，卡位精華區的店面，而北市復甦腳步最快的就在西門町商圈中，也是今年實價單價租金萬元店面的聚落，統計西門町捷運站今年 11 月累計出站人次達 202 萬人次，年增 23.6%，年成長率也高於士林夜市的劍潭站與東區的忠孝復興站。

統計北市今年單價萬元實價案例共 13 筆，就有高達 8 筆位於西門町商圈，西門町商圈就佔了 6 成，最貴的一筆是成都路 19 號月租 30 萬元，備註有漲價調整機制，揭露 2023/09/01~2025/08/31 每月租金 30 萬元整，2025/09/01~2028/08/31 每月租金 32 萬元整，若對比 2019 年該店面實價揭露 28 萬元來看，租金有回到疫情前的趨勢。

曾敬德表示，國際觀光客持續回流，明年政府也訂出 1200 萬觀光人次的目標，有利觀光業持續復甦，不過旅客組成已經有明顯改變，要多吸引一些高消費能力的旅客，店面市場才有重返榮耀的動能。