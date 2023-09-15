〈房產〉30歲以下青年愛貸區出爐 高雄「這三區」最熱門

近幾年企業界吹起南漂風，年輕人往南移居比例增高，而高雄青年買房何處去？房仲業者彙整聯徵中心近一年 (2022 年第三季至 2023 年第二季)，高雄市 20 歲以上至 30 歲的年輕人新增房貸數為 4039 件，其中三民區以 524 件成為高雄八年級生買房首選，鳳山區、楠梓區各以 508 件、496 件緊追在後。

統計顯示，高雄三民區與鳳山區申貸的住宅有超過 6 成以上為電梯大樓的，占比各為 66.0%、64.6%，而楠梓區則有高達 79.2% 的申貸產品為電梯大樓。中信房屋澄清文山加盟店長潘素珍分析，年輕人都喜歡住有電梯跟管理員的房子，這三區的房價比高雄其他區域相對實惠很多，以三民區跟鳳山區來說，小坪數產品較多， 10 年內的電梯大樓單價約 23-25 萬元，20-30 年約 17 萬元至 18 萬元，總價千萬以內可入手，對比新屋開價每坪近 30 萬來說，中古場市場很蓬勃，對年輕人還是有吸引力。

中信房屋駐南區經理林柏成表示，楠梓區的推案量大，整體屋齡比較低，其中土庫重劃區是楠梓目前房價稍低的區域，年輕人較負擔的起，900 萬元以內還可以買到屋齡 10 年內、小三房帶車位的電梯大樓，且生活機能便利，交通也十分便捷，可以由旗楠公路直接連接國道一號，距離楠梓火車站車程也不到五分鐘，因此吸引了不少 8 年級生進駐。

對於區域的未來發展，林柏成認為高雄市的產業發展有目共睹，接連有台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 甚至未來會有國際半導體大廠默克進駐，產業利多不斷，加上高雄市有港口、有機場、有捷運、還有十分廣大的腹地，是具有「交通建設丶產業發展」優勢的地區，未來加上就業人口的加持，高雄不動產市場前景十分可期。